Kamp om handelsavtal in i det sista

Ceta (Comprehensive Economic and Trade Agreement) är ett handelsavtal mellan EU och Kanada som förhandlats fram under lång tid och tills vidare godkänts av EU-kommissionen och medlemsländerna.

Om även EU-parlamentet (som röstar på onsdagen) och Kanadas parlament (i slutet av februari) godkänner avtalet kommer det att kunna träda i kraft provisoriskt, troligen från början av mars.

För att få det att gälla definitivt krävs dock även att det under de kommande åren ratificeras av omkring 40 nationella och regionala parlament runt om i EU.