Kamp mot klockan för att få loss Ever Given

Kanalmyndigheterna vid Suezkanalen fortsatte under lördagen med intensiva insatser för att försöka få loss Ever Given. De har bland annat 14 bogserbåtar på plats som försöker dra nytta av att det för tillfället är högt vattenstånd i kanalen.

– Vi kämpar mot klockan för att försöka återställa trafiken i den här viktiga pulsådern som betjänar hela världen.