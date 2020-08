Mjällby avgjorde sent: "Mycket konstig match"

Det har varit lite av Kalmars grej den här säsongen, att förlora poäng under matchernas sista tio minuter. Det hade varit en ganska medioker allsvensk match med lågt tempo och få målchanser. Kalmar ägde mycket boll under andra halvlek utan att göra något med den. Mjällby hade inte heller de några chanser.

Men i den 84:e minuten gick bollen via en Kalmarspelare in eget mål till 2–1 för Mjällby. Minuten senare blev Sebastian Ring utvisad. Ytterligare två minuter efter det stod Viktor Gustafsson för matchens prestation när han pricksköt in 3–1, hans första mål i Mjällbytröjan.