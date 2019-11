Kalmar förlorade mot Sirius – tvingas kvala

Inga mål framåt, förlust och ett ras i slutet av matchen med tre insläppta bakåt. Kalmar hade chansen att säkra det allsvenska kontraktet borta mot Sirius men tog den inte.

Nu väntar i stället ett ovisst kval.

– Vi är inte bättre än så här just nu, säger Rasmus Elm till C More efter 0–3 mot Sirius på Nya Studenternas IP.