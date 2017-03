Trump ska skriva under nytt inreseförbud

Den 27 januari skrev USA:s president Donald Trump under ett dekret om regler för flyktingar och resenärer. Det omfattade ett inreseförbud för personer från sju i huvudsak muslimska länder: Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen i 90 dygn. Inga USA-visum skulle utfärdas i länderna under den tiden.

Dessutom skulle allt flyktingmottagande i USA stoppas i 120 dygn, tills nya regler införts. Därefter var det tänkt att flyktingar som flyr undan "religiöst förtryck" skulle prioriteras. I en intervju har Trump sagt att det framför allt är kristna flyktingar som avses. Flyktingar från det krigshärjade Syrien skulle stoppas från inresa tills vidare, tills presidenten själv beslutar att de inte längre utgör ett hot mot landets säkerhet.

Presidentdekretets syfte var, enligt Trump, att hålla så kallade islamistiska terrorister borta från USA.

Beslutet ledde till omfattande folkliga protester både i USA och utomlands, liksom från näringslivet och världsledare. Den 4 februari stoppades det som konstitutionsvidrigt av en federal domare i Seattle. Trots rättsliga turer och överklaganden stod stoppet fast, vilket innebär att människor från de sju länderna och flyktingar sedan dess har kunnat resa in i USA.

Vita huset har övervägt att överklaga till Högsta domstolen men i stället valt att arbeta fram ett nytt, mindre omfattande, dekret.

Källa: Amerikanska medier