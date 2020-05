Sovjets hemliga kartor: ”Smalt i Gamla stan”

Sovjetisk invasion av Sverige heter en bok som visar hur Sverige kartlades under kalla kriget. Ämnet är aktuellt – Säpo slog nyligen fast att Ryssland samlar in nya kartor över Sverige. SvD visar här ett urval av de detaljerade invasionskartorna – inklusive några missar. En av de större är den märkt objekt 243 på kartan över Fredrik Reinfeldts hemort Täby. Det är en tunnelbanestation som inte finns, placerad vid Tibblehallen. Förklaringen i boken är att det fanns planer på en utbyggnad av t-banan till Täby som aldrig förverkligades. Enligt författaren är bedömningen att offentliga handlingar ligger till grund för denna karta. ”Man tänkte sig väl kanske inte att en plan i Sverige, detta fantastiska infrastrukturland, inte skulle bli verklighet. Kanske räknade man kallt med att det kommer att bli av så det är lika bra att vi lägger in det på kartan”, säger militärhistorikern Lars Gyllenhaal. Scrolla för fler invasionskartor.