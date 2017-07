Kall vår ingen glädjesång för pippin

Ringduva lägger ägg normalt: 21/4-18/6. Paret ligger på äggen i 15-17 dygn. Den får 2-3 kullar per år.

Tornseglare lägger ägg 10/6-28/6. Ligger på ägg i 19-23 dygn. Får 1 kull per år.

Sädesärla 16/5-1/6 12-14 dagar. 1-2 kullar per år.

Rödhake 10/5-28/5. Ligger på ägg 13-14. 1-2 kullar per år.

Koltrast 20/4-15/5. Ligger på ägg 12-15 dagar. 2-3 kullar per år.

Blåmes 19/5-25/5. Ligger på ägg 13-15 dagar. 1-2 kullar per år.

Talgoxe 10/5-20/5. Ligger på ägg 13-14 dagar. 1-2 kullar per år.

Skata 20/4-12/5. 17-18 dagar på ägg. 1 kull per år.

Pilfink 2/5-18/5. Ligger på ägg 12-14 dagar, 2-3 kullar per år.

Källa: Naturvårdsverket