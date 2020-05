Kall vår – då trivs coronaviruset som bäst

Det skilde på onsdagen 30 grader i temperatur mellan Stockholm (5 ° C) och New Delhi (35 ° C). De två huvudstäderna har även uppvisat stora skillnader under coronapandemin – liksom länderna Sverige med tio miljoner invånare jämfört med Indien, som räknar in 1,3 miljarder invånare.

Sverige har nu runt 3 500 dödsfall. För det i många städer extremt trångbodda Indien är motsvarande siffra cirka 2 500 avlidna. Indien har just avslutat en nedstängning.