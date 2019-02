Kaepernick markerade under finalen

Colin Kaepernick twittrade under Super Bowl-matchen ut en bild på John Carlos, bärandes en tröja med texten #IMWITHKAP (ungefär, jag stöder Kap).

Carlos är en tidigare friidrottare som är mest känd för att under medaljceremonin under OS 1968 ha lyft sin knutna handskbeklädda näve mot himlen under den amerikanska nationalsången, för att visa sitt stöd för Black power-rörelsen.