Kaa Eneberg: Vad händer med Jurij Dmitrijev i Memorial?

Många ryssar vill minnas Stalin medan forskaren Jurij Dmitrijev i Memorial minns dem som blev hans offer. Nu är han fängslad.

Den ryske forskaren Jurij Dmitrijev greps före jul av polisen i den karelska huvudstaden Petrozavodsk. Han har i tjugotalet år verkat inom människorättsorganisationen Memorial för att kartlägga Stalinerans offer.

Genom hans oavlönade ideella arbete har oräkneliga människoöden av olika nationaliteter kunnat klarläggas. Av intresse för Sverige är hans avslöjanden om de så kallade Kirunasvenskarna. Hans studier i ryska arkiv och massgravar har bevisat att de avrättades under Stalintiden, på 1930-talet.

Största delen av de utvandrade svenskarna var gruvarbetare från Norrbotten. En del var industriarbetare i Stockholmsområdet. Många svenskar fanns också med i de stora emigrantskaror som lockades från arbetslöshet i USA och Kanada till Sovjetunionen.

Jurij Dmitrijev har alltsedan 1990-talet spårat och ställt i ordning massgravar runt om i ryska Karelen. Att människorna verkligen avrättats, och inte dött på naturlig väg, har han funnit dokumenterat i säkerhetstjänstens olika arkiv med noggrann kartläggning av människoödena. En majoritet av offren i Karelen har utgjorts av finländare, troligen tiotusentals, medan svenskarna utgjorde en mindre del.

Med Dmitrijevs hjälp har jag i tre böcker skrivit att minst ett femtiotal svenskar avrättades. Antalet var med största sannolikhet mycket högre, men har inte hittills kunnat spåras i arkiven. Totalt torde tusentalet svenskar ha emigrerat till Stalins ”arbetarparadis”. Dit lockades främst yrkeskunniga arbetare till en lysande framtid från depressionens Europa och USA.

Intresserade resenärer gallrades av det svenska kommunistpartiet som ratade sökande utan utbildning. Att säga sig vara beredd på vilket arbete som helst räckte inte. Några år av jobb hos gruvföretaget LKAB eller industrier som Alfa Laval var meriterande.

Dmitrijev, 60 år, greps i sitt hem den 16 december. Enligt hans ryska hustru hade familjen trakasserats en tid med bland annat hotfulla anonyma telefonsamtal. Hemmet har också utsatts för inbrott. Den formella anklagelsen mot honom är spridande av barnpornografi och baserar sig på en bild av hans 11-åriga adoptivdotter i badet tillsammans med ett av hans barnbarn.

Hans fall ska utredas under två månader, hette det i december men inget mer är känt. I vilket av Karelens många fängelser han vistas har inte heller meddelats. Barnet som han tillsammans med hustrun adopterade för 5-6 år sedan har omhändertagits av de sociala myndigheterna.

Memorial är en ansedd organisation med syfte att främst rehabilitera Stalintidens terroroffer. Verksamheten som inleddes på 1990-talet har haft stora svårigheter sedan några år tillbaka och har länge drabbats av myndigheternas trakasserier.

Arbetet bedrivs via lokala kontor och ett nätverk av forskare och engagerade i hela det tidigare Sovjetunionen. I fjol stämplades Memorial som ”utländsk agent”, ett myndighetsbeslut som organisationen har överklagat. På ”agentlistan” finns redan 145 andra organisationer.

Sergej Krivenko, styrelseledamot i Memorial, kallar häktningen av Dmitrijev för en provokation mot organisationen. Han har följt Dmitrijevs verksamhet i 20 år och finner anklagelsen orimlig.

Dmitrijev har varit inbjuden av Svenska institutet (SI) för att för svenska forskare berätta om sitt arbete. Många svenska familjer har genom hans verksamhet fått klarhet i försvunna släktingars öden. I de flesta fall har tidigare efterforskningar via olika svenska regeringar lett till felaktiga besked om svenskarnas försvinnande. Sjukdomen TBC har ofta angetts som dödsorsak.

Han har också under Sverigebesök träffat sovjetforskare och mött svenska familjer som mist medlemmar i terrorn.

De numera kända gravplatserna Sandarmoh och Krasnij Bor (den röda skogen) som iordningsställts efter 1997 är resultat av Dmitrijevs verksamhet. De senaste somrarna har han fortsatt sitt arbete på Solovetskjiöarna i Norra Ishavet där Lenin inrättade det första Gulag-lägret. Med beskydd av klostret och dess ledning lokaliserar Dmitrijev gravar och undervisar outtröttligt studenter.

Under många år på 1990-talet korsade Dmitrijev med sin schäferhund de glest befolkade trakterna i norra Karelen (Fjärrkarelen). I veckor vandrade han genom oländig terräng längs den 227 kilometer långa Stalinkanalen som byggdes av tiotusentals slavarbetare. Med hjälp av folk i byarna fann han gömda avrättningsplatser i de karelska skogarna. Under det politiska töväder som rådde under Jeltsin fick han hjälp av politiker och militärer att gräva fram människokroppar. Skotthål i kranierna bevisade att de hade avrättats.

Dmitrijev har efter undersökning återfört offren i stora massgravar som välsignats av den ortodoxa kyrkan, ofta i en stor ceremoni. De ståtliga minnesstenarna på bland annat Krasnij Bor utanför huvudstaden Petrozavodsk har donerats av anonyma sympatisörer.

Invigningen av Sandarmoh första helgen i augusti har utvecklats till ett stort årligt evenemang som drar tusentals deltagare från många länder.

KAA ENEBERG är prisbelönt författare och journalist. Hon har skrivit tre böcker i ämnet: Tvingade till tystnad (2000), Förnekelsens barn (2002) och Knuts ask och kejsaren av Karelen (2007), utgivna av förlaget Hjalmarson och Högberg.