Svensk-syriske Jwan Yosef skapar konst som är lika politisk som sexuell. Vi hälsade på hemma hos honom och maken Ricky Martin.

Vinter i Beverly Hills. Ånga stiger från infinitypoolen, tunga regndroppar rullar nedför palmblad. Vid en köksö i en arkitektritad 50-talsvilla står den svensk-syriske konstnären Jwan Yosef och förbereder en smörgås.

– Behovet att skapa är väldigt primalt för mig: jag är mig själv när jag gör konst. Jag har gjort det hela livet och det är mitt mest naturliga tillstånd. För mig är det den enda stunden som jag känner att jag inte håller på att bli galen.

Han stannar upp. Kökskniven i luften och blicken fäst ut genom fönstret.

– Det är också ett indirekt sätt att kommunicera med folk, fortsätter han. Jag är väldigt skygg och med konsten kan jag presentera vem jag faktiskt är.

Jwan Yosef, som är utbildad på Central Saint Martins i London, tillhör Sveriges just nu mest omtalade konceptuella målare. Internationella medier har hyllat honom och utställningarna sträcker sig från galleriet Praz-Delavallade i Los Angeles till Stene Projects i Stockholm.

I sin nya serie målningar arbetar han utifrån tre bilder: syriske presidenten Bashar al-Assads far Hafez al-Assad, sin egen pappa och Hollywoodlegendaren Rock Hudson. Det är ett sätt att lägga pusslet av sig själv.

– Jag jobbar mycket med min dualitet. En känsla av att höra till och inte höra till. Är jag svensk? Är jag syrier? Är jag en homosexuell man? Är jag en far? Är jag en älskare? Detta konstprojekt är en utforskande process och om jag hittat ett svar hade jag antagligen slutat.

Jwan Yosef och maken Ricky Martin gifte sig 2016. ”Det var en superfin, intim ceremoni. Vi bjöd bara in våra föräldrar, tre dagar innan vigseln, och berättade inte för någon annan. Vi ville bara få det gjort så att vi kunde vila i det och sedan planera för vår bröllopsfest”.

Att träffa sin make, sångaren Ricky Martin, blev ett steg i att hitta hem. Paret möttes på Instagram 2015. Ricky Martin såg foton av Jwan Yosefs konstverk och skickade ett meddelande. Svensken var bosatt i London och – efter månader av digital konversation – möttes de på en hotellbar när Ricky Martin kom till stan för en konsert.

– När jag mötte hans blick var det som ett slag i ansiktet. Det är det starkaste jag har varit med om. Det kändes som en tsunami: jag såg de kommande tio åren på en sekund.

Det låter starkt.

– Någonstans vet jag att det inte var första gången som vi varit tillsammans. Det var en form av extrem igenkänning när jag såg honom i ögonen första gången.

Nio månader senare var de förlovade.

– Han gick ner på knä och slängde bara fram en ring. Jag stirrade på den och tänkte ’Fuck, this is happening’. Han sade ’Vill du bli min man?’ och jag blev omtumlad, det var så surrealistiskt, så efter en halvtimme sade han ’Svarade du ja?’. Jag glömde säga ja, haha.

I Oktober 2017 köpte de huset i Los Angeles. Att bli pappa till makens nioåriga tvillingsöner har väckt nya känslor hos Jwan Yosef.

– Det känns som att det hänt något rent biologiskt i mig. Min kropp har förändrats hormonellt av att bli förälder. Jag har både starka moderskänslor och faderskänslor. Nu vill vi skaffa barn tillsammans, bli en stor familj.

Jwan Yosef föddes i Syrien och flyttade till Sverige som tvååring. "Vi hade släktingar som bodde i Sverige och besökte landet 3-4 gånger innan vi flyttade. Sedan har vi åkt till Syrien nästan vartannat år under min uppväxt och då har det varit odramatiskt. Jag har fortfarande släkt kvar i landet och är självklart jätteorolig för läget. Men alla är oskadda”.

På en klippavsats i de kaliforniska kullarna har Jwan Yosef och Ricky Martin skapat sig ett hem och ett liv. Konstverk samsas med sparkcyklar, Brilloboxar med boogieboards. Nedanför en trappa i trädgården – förbi ormbunkar och palmer, trädgungor och tropiska växter – öppnar sig Jwan Yosefs ateljé i ett rum av slipad sten. På väggen: målningar där han klätt av tavlan genom att dra ner duken på ramen, eltejp fäst i ett kors mellan golv och vägg. Det finns något sexuellt över 33-åringens konstnärskap.

– Det kom in en gallerist, såg de neddragna dukarna och utbrast ’I feel like pulling down my pants!’. Det kom så direkt, det fanns ingen intellektualisering kring det. Det är vad det är, det är supersexuellt. När färgen torkar vill jag att den ska vara glossy för att det ska kännas vått. Likaså går tejpen mot det våldsamma och det sexuella.

Konsten är nästan förförisk?

– Att skapa är att förföra. Men det kan också vara förförande att sortera papper på ett kontor. Min kompis jobbar inom finans och skickade mig ett diagram över världsekonomin. Det såg ut som hjärtslag. På morgonen gick kurvan upp i USA, runt lunchtid gick den ner i Portugal, det var så grundläggande och fångade oss människor som en enda levande organism. ’Det här är konst’, tänkte jag. Och det skapades på ett finanskontor i Mayfair.

Du utmanar också idén om konst som något oanvändbart.

– Konst framstår som funktionellt men egentligen är det helt funktionslöst. I mina senaste konstverk målade jag tejpbitar som såg ut att hålla ihop tavlan. Det såg ut att vara funktionellt, men fyllde ingen funktion alls. Det var en direkt kommentar på det. För många är konst det viktigaste som finns, men man får inte förlora sig och tro att det är det största. Det finns mer angelägna saker.

Jwan Yosef är född i norra Syrien och uppväxt i Stockholm. Mamma är armenisk kristen och pappa kurdisk muslim. Två år gammal flyttade familjen till Sverige. Jwan Yosef menar att han inte kan undvika att vara politisk i sin konst.

– Som homosexuell syrisk man som är halvmuslim blir det politiskt laddat hur jag än gör. Som person är jag politiskt laddad och det kan jag inte komma ifrån.

2016 fångades Jwan Yosef och Ricky Martin på bild när de solade i Malibu. De avklädda paparazzibilderna spreds snabbt.

– Jag skulle aldrig gå in i en relation med Ricky om jag inte var beredd på att ta det offentliga livet. Jag var med på noterna och förstod vad det innebar. Att smygfotas på en strand är inte lika jobbigt som att gå på ett röda mattan-event och fotograferas i två timmar.

Det känns inte märkligt att följas av paparazzifotografer i vardagen?

– På grund av de där bilderna skrevs det för första gången om ett öppet homosexuellt par i Mellanöstern. Så jag tycker det var värt det. Mina föräldrar har suttit och kollat på Al Jazeera och sett reportage om ’Ricky Martin och hans syriska kille’. Det är början på ett normaliserande av en svår fråga i Mellanöstern. Då är några lättklädda bilder ingenting.

Du är ändå vältränad på bilderna.

– Eller hur! Haha.

Hur har familjelivet influerat konsten?

– Att förklara sin konst för sina barn är ett bra sätt att förklara den för sig själv. Man får mycket insikter av att simplifiera sin konst. Att förklara konceptuellt måleri för en nioåring gör något med ens arbete. De ställer frågor och jag måste tänka efter: ’Vänta, vet jag inte detta?’.