Monacos Grand Prix är verkligen en annor­lunda upplevelse för både förare och publik, det är just därför som racet i furstendömet kallas för "The jewel in the crown", juvelen i kronan.

Banan har sett i stort sett likadan ut sedan första tävlingen 1929. Den är väldigt smal och det är nästan omöjligt att köra om bilen framför. Det gäller därför att sätta ett snabbt varv i kvalet för att få starta långt fram i racet. 54 gånger av totalt 64 ­F1-race har vinnaren startat bland de tre första.