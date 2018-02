Sommaren 1969 fick den vite sångaren Tony Joe White en stor hit med singeln "Polk salad Annie", inspelad i den soultunga Muscle Shoals-studion i Alabama. Låten var en ypperlig hybrid mellan folk, country och soul och White kom att definiera begreppet "blue eyed soul".

Ett raspigt exemplar av just den singeln bör ha snurrat på skivtallriken när Justin Timberlake kläckte idén till "Man of the woods", för han gör lite av samma sak. Men han har uppdaterat idén till att blanda en klassisk americana med samtida r’n’b, och bytt ut Muscle Shoals mot producenterna Timbaland och Pharrell Williams.