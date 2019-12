Greta Thunberg närmar sig Lissabon

Tidigt på tisdagsmorgonen lade Greta Thunberg upp en bild på Instagram där hon skrev ”Land ahoy!”, där ljusen vid den portugisiska kusten syntes vid horisonten. Vid 10.30-tiden befann La Vagabond sig utanför Oeiras, enligt en sajt som följt seglatsen över Atlanten. På nyhetssajten Euronews, som livebevakar Greta Thunbergs ankomst från en egen båt, syns katamaranen segla genom inloppet in mot Lissabon.

La Vagabond beräknas anlända till Lissabon senare under förmiddagen. Därefter väntar en resa med tåg över land för Greta Thunberg, till den spanska huvudstaden Madrid där hon ska delta vid klimatmötet COP25. Enligt uppgifter till SvD väntas hon hålla ett tal under nästa vecka, när förhandlingen går in i ett slutskede och medlemsländernas ministrar är närvarande.