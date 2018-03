Gina Haspel. Foto: OSS

"En historisk milstolpe", säger president Trump i ett uttalande från Vita huset. Haspel har jobbat länge som underrättelseofficer inom CIA, så kallad "under cover"–agent som agerar under täckmantel, enligt ett porträtt som New York Times skrivit. Hon har anklagats för att ha haft hand om tortyren av två terrormisstänkta individer vid ett hemligt CIA–fängelse i Thailand. AP beskriver henne som rutinerad "spy master".

Texten uppdateras.

Läs även