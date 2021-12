Jury synar Taylor Swifts påstådda textstöld

Taylor Swift måste till rätten för att pröva om låten ”Shake it off” är ett plagiat, skriver Billboard. Låten innehåller sångtexter om ”playas” och ”haters” och skulle kunna inkräkta på låttexter i ”Playas gon’ play” som släpptes 2001 av 3LW.

En domare beslutade att det visserligen finns ”tydliga skillnader” mellan låtarna men också att det fanns tillräckligt många ”objektiva likheter” för att en domstol behöver granska låtarna. I ”Playas Gon’ Play” sjunger artisterna ”playas, they gonna play” och ”haters, they gonna hate”. I Swifts version sjunger hon ”cause the players gonna play, play, play, play, play and the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate”.