Jurister tar strid mot förbud: ”Anti-muslimsk fientlighet”

USA:s president Donald Trumps nyskrivna – och omskrivna – presidentorder om inreseförbud för personer från sex huvudsakligen muslimska länder möter motstånd från advokater. Juristerna anser att presidentordern är lika diskriminerande som den förra och kan fortfarande ifrågasättas i rätten.

Presidentens nya order kasserar vissa aspekter av den första, som att bannlysa folk från Irak, ge inreseförbud åt syrier på obestämd tid och förbjuda folk med giltiga visum och arbetstillstånd (green card), men ”avsikten förblir densamma”, enligt Karen Tumlin, rättslig chef på the National Immigration Law Center. Så här skriver hon på Twitter:

So, Muslim Ban 1.0 has been revoked and replaced with this, equally discriminatory & unlawful version 2.0. https://t.co/yXMM2efApc

Presidentordern skickar en signal att det är ”öppen säsong” för att svartmåla civila rättigheter, säger Simon Sandoval-Moshenberg vid Legal Aid Justice Center. Han kämpade för att två av hans klienter skulle slippa drabbas av den första presidentordern. Det gällde två jemenitiska bröder som sattes på en returflight till Etiopien när de kom till USA.

Han säger att omfånget på den nya ordern har blivit kraftigt minskat och att det kommer att påverka färre människor än förra gången – 60 000 visum blev upphävda – men den nya ordern kommer bara till för att plocka politiska poäng, säger Simon Sandoval-Moshenberg till The Independent.

– Det andra inreseförbudet är fortfarande totalt baserat på anti-muslimsk fientlighet, säger han.

– Vi kommer att noga övervaka vad som händer på flygplatser de nästkommande veckorna.

Den New York-baserade åklagaren Eric Schneiderman säger att Trump inte står över konstitutionen.

– Vita huset må ha gjort ändringar i inreseförbudet, men avsikten att diskriminera mot muslimer förblir klar. Det här sårar inte bara familjer som är fast i kaoset av president Trumps drakoniska politik – det är diametralt motsatt våra värderingar, och gör oss mindre säkra, säger han.

Han säger att han är ”redo att gå till process” och att hans kontor noga granskar den nya ordern.

Det New York-baserade Clear Project, som erbjuder gratis rättslig service och support, säger att den nya ordern representerar samma problem som den förra, nämligen att den ”pekar ut sex länder med muslimska majoriteter utan klar motivering”.

If you're a visa-holder from Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria or Yemen contact us; especially if you have travel plans or an expiring visa