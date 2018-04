Jurister: C bör säga ja till lag för ensamkommande

I torsdags presenterade regeringen propositionen till den så kallade "nya gymnasielagen". Förslaget innebär att ungdomar som fått avslag på sin asylansökan under vissa förutsättningar får stanna i Sverige under tiden de går i gymnasiet. Som verksamma asylrättsjurister möter vi dagligen personerna som skulle komma att omfattas av förslaget. Vi har stått vid deras sida under den långa väntetiden på beslut, vi har argumenterat i deras asylärenden och vi har haft otaliga kontakter med deras familjehem, kuratorer och andra medmänniskor. Vi anser att den nya gymnasielagen bör röstas igenom.