Jurist: Behöver inte vara olagligt

Presidenten har enligt The New York Times (NYT) inte betalat federal inkomstskatt under tio av de senaste femton åren. Dessutom betalade han endast 750 dollar i federal inkomstskatt året han vann presidentvalet, och ytterligare 750 dollar året därpå.

Tidningen redogör också för skattemyndigheten IRS:s granskning på presidenten, efter att Trump krävt och fått en skatteåterbetalning på 72,9 miljoner dollar med anledning av ekonomiska förluster. Om IRS beslutar att fälla Trump kan han komma att bli skyldig över 100 miljoner dollar.