Juridisk strid väntar kritiserade inreseregler

Fredagen den 27 januari skrev USA:s president Donald Trump under en order om regler för flyktingar och resenärer.

Reglerna har lett till omfattande folkliga protester, både i USA och utomlands, liksom från näringslivet och världsledare.

Dekretet innebär att allt flyktingmottagande i USA stoppas tillfälligt i 120 dygn, tills nya regler för flyktingmottagande är på plats. Därefter kommer flyktingar som flyr undan religiöst förtryck att prioriteras. I en intervju har Trump sagt att det framför allt är kristna flyktingar som avses.

På obestämd tid kommer inga syriska flyktingar att släppas in i USA, eller tills presidenten själv beslutar att de inte längre utgör ett hot mot landets säkerhet.

Dessutom kommer, under 90 dagar, inga visum att utfärdas till människor från sju i huvudsak muslimska länder: Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen.

Syftet är, enligt Trump, att hålla islamistiska terrorister borta från USA.