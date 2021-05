Juntan: Jättebuddha i marmor ska ge fred

Statyn borde också kunna locka turister, rapporterar regimstyrda The Global New Light of Myanmar.

Juntan har varit hårt pressad efter kuppen. Omvärlden har krävt återinförd demokrati, och folkliga protester har slagits ned så våldsamt att hundratals liv har gått förlorade. Japanska Nikkei skriver att Buddhaprojektet ses som ett sätt att vinna tillbaka den buddhistiska folkmajoritetens förtroende.