Ungefär trettio år efter att det begav sig är det möjligen inte en komplimang att belysa de raka funklinjer som leder från acid jazz-rörelsen fram till 2018 års modell av Jungle. Men det sju man starka Londonbandet påminner ändå om en scen i plommonfärgad basker som en gång var. Själva har de dock beskrivit sitt senaste album som en ”post-apocalyptic radio station playing break up songs”, men live låter det betydligt muntrare än så. Att texterna på ”For ever” handlar om förhållanden som går i kras och drömmar som går upp i rök är synnerligen lätt att missa om man inte anstränger sig. Åtminstone i liveversioner låter det snarare som en enda lång fest på en takterrass en ljummen sommarkväll i Los Angeles.

Vasateatern är visserligen en trevlig och intim livescen, men av publiken att döma är Jungle på väg att bli större än just en teaterlokal. Den soldränkta och välspelade funken är ett koncept som har funkat allt sedan Curtis Mayfields och Stevie Wonders glansdagar vid 70-talets mitt, och Jungle vet exakt hur de ska få publiken att tända. Innan spelningen varvas Creative Sources suggestiva "Who is he and what is he too you?" med Burials nattsvarta "Raver" och stämningen byggs sakta upp på en solid grund.