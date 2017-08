Julivädret slog inga rekord

Julivädret levererade inte mycket som var minnesvärt. Varken kyla, värme eller nederbörd levererade några rekord. Arkivbild. Foto: Hasse Holmberg / TT

SMHI har gjort en första summering av vädret i juli och konstaterar att månaden var torr eller mycket torr i söder medan norra halvan av landet fick mer nederbörd än normalt. I norr har det varit flera regniga julimånader i rad och man behöver bara gå tillbaka till 2016 eller 2015 för att finna mer regn i juli, skriver SMHI på sin hemsida. Enligt SMHI:s preliminära siffror ser det dock ut som att Gällivare haft sin blötaste julimånad sedan år 2000 och i Hemavan har inte lika mycket regn fallit sedan 2004.

När det gäller temperaturerna i landet under den stora semestermånaden såg det länge ut att bli den kyligaste juli på årtionden på många håll. Men medeltemperaturen fick en knuff uppåt av varmluft som drog in under den sista veckan och det räcker med att backa tillbaka till 2015 för att hitta en likvärdig julimånad.

Månadens högsta temperatur på 27,2 grander uppmättes i Rörastrand i Bohuslän den 20 juli. Inte sedan 1979 har den högsta julitemperaturen varit så blygsam. Och med så låg högstatemperatur blev det inte heller någon tropisk natt, när temperaturen inte någon gång under dygnet understiger 20 grader, den gångna julimånaden.

Annons X

Mellersta och norra Sverige fick däremot uppleva några rejäla frostnätter. Kallast var det i Sveg den 6 juli då termometern visade på minus 2,6 grader.