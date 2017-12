Julie Delpy rasar mot ojämlikheten i filmbranschen

Egentligen skulle inspelningen av Julie Delpys sjunde långfilm som regissör, "My Zoe", ha startat i Berlin om några veckor. Hon skulle ha spelat huvudrollen. Andra stora roller skulle göras av Gemma Arterton ("Their finest hour") och Daniel Brühl ("The fifth estate"). I en intervju med TT bryter hon ut i gråt när den nya filmen kommer på tal: