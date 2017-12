Julalbumen som blev skräp och succé

Darlene Love är en av artisterna som sjunger på "A christmas gift for you from Phil Spector" (1963). Albumet anses av många vara det bästa julalbumet genom tiderna. Phil Spectors avgörande insats som producent har emellertid överskuggats av att han dömdes för mord 2009. Arkivbild.

