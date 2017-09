Judi Dench vill inte se sig själv på bioduken

Född: 1934 i York, England.

Bakgrund: Studerade vid Central School of Speech and Drama. Har varit engagerad av Royal Shakespeare Company, National Theatre och Old Vic Theatre. Filmdebuterade i "The third secret" 1964.

Filmografi i urval: "Ett rum med utsikt" (1985), "Goldeneye" (1995), "Tomorrow never dies" (1997), "Shakespeare in love" (1998), "Quantum of solace" (2008), "Skyfall" (2012), "Tulpanfeber" (2017).

Aktuell: Som drottning Victoria i "Victoria and Abdul" som visas på filmfestivalen i Venedig och får svensk biopremiär den 22/9.