Judehat i sociala medier: ”Värre än vi trodde”

”Läget är värre än vi trodde. Det är ytterst oroande att sociala medie-plattformarna fortsätter att sprida antisemitism. Och det är alarmerande att se det hända på plattformar som Instagram och Tiktok där den stora majoriteten användare är unga”, säger Expos vd Daniel Poohl i ett pressmeddelande.

I rapporten ( ”Antisemitism in the Digital Age: Online Antisemitic Hate, Holocaust Denial, Conspiracy Ideologies and Terrorism in Europe” ) som Expo skrivit tillsammans med brittiska Hope not hate och tyska stiftelsen Amadeu Antonio, tas ett helhetsgrepp på antisemitiskt hat i sociala medier.