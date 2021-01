Bättre än väntat för USA:s storbanker

JP Morgan Chase & Co var först ut bland USA:s storbanker med sitt bokslut för pandemiåret. Storbanken pressas av låga räntemarginaler i utlåningen, men går oväntat starkt inom trading och investmentbank-verksamheten.

JP Morgans nettovinst för fjärde kvartalet steg till 12,1 miljarder dollar eller 3:79 dollar per aktie. Det kan jämföras med vinsten på 8,5 miljarder, 2:57 dollar per aktie, under motsvarande kvartal ett år tidigare.