Gitarren som Ian Curtis framförde Joy Divisions "Love will tear us apart" på är till salu. Det femkantiga instrumentet Vox phantom väntas dra in mellan 730 000 och 980 000 kronor, skriver NME.

Ian Curtis dotter Natalie fick gitarren av Joy Divisions keybordist Bernard Sumner. Den hade tidigare tillhört Johnny Marr, från The Smiths.