"The Joshua tree" är 1980-talets bästa skiva. Det anser BBC Radio 2:s lyssnare , som i en stor omröstning slår fast att U2:s album från 1987 konkurrerar ut alla andra.

"The Joshua tree" är U2:s femte studioalbum och innehåller låtar som "Where the streets have no name", "With or without you" och "I still haven't found what I'm looking for".