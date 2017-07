Josefson byter klubb i NHL

Jacob Josefson lämnar New Jersey och spelar den kommande säsongen i NHL-rivalen Buffalo. Den 26-årige forwarden har skrivit på ett ettårskontrakt. Josefson har spelat i sju år i New Jersey och gjorde 38 matcher under den gångna säsongen.

Den forne djurgårdaren var en av flera svenskar som flyttade på sig när det blev tillåtet på lördagen för så kallade free agents att göra upp med nya klubbar.

Christian Folin går till Los Angeles efter att ha spelat fyra säsonger med Minnesota och deras farmarlag Iowa i AHL. Den 26-årige backen har skrivit på för ett år.

Backen Patrik Nemeth har skrivit på för en fortsättning i Dallas, forwarden Oskar Sundqvist har gjort upp om att vara kvar i Pittsburgh och forwarden Anton Rödin får ett nytt kontrakt med Vancouver.

Under lördagen gjorde även tre svenska målvakter klart med nya arbetsgivare. Anders Nilsson flyttar från Buffalo till Vancouver. Niklas Svedberg går från KHL-klubben Salavat Julajev till Minnesota i NHL och Anders Lindbäck lämnar Rögle för Nashville.