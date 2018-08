Även om alla länder minskar utsläppen av växthusgaser är det svårare att hålla den globala uppvärmningen under 1,5–2 grader än man tidigare trott, enligt den internationella studien som publiceras i Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS).

Tillståndet kan innebära en temperaturökning på 4–5 grader och en förhöjd havsnivå på 10–60 meter.