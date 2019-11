SvD Magasinet har varit i London och pratat med designern Jonathan Adler om svensk formgivning, sin förkärlek för glamour och rådet han som ung student vägrade följa.

Tidig morgon i London. Den annars så livliga Regent street har inte riktigt vaknat till liv ännu. Utanför H&M homes flaggskeppsbutik, som generöst sträcker sig över två våningsplan, ringlar sig en kö med förväntansfulla inredningsfantaster. Den amerikanska keramikern och inredningsdesignern Jonathan Adler slår sig ner i en sammetsgrön soffa och ser sig nyfiket omkring, han är här på blixtvisit från New York för att närvara vid lanseringen av hans kollektion för H&M home. Efter flera lyckade samarbeten med några av världens främsta modedesigners, som Isabel Marant, Versace och nu senast Giambattista Valli, var det dags för klädjättens inredningslinje att lansera sitt första designsamarbete. Valet föll på Jonathan Adler som skapat en kollektion fylld av mönstrade vaser, broderade kuddar och prydnadsskulpturer i mässing som knappt hann landa i butik innan det sålde slut.

– När jag är i London svänger jag alltid förbi H&M home och förundras över hur duktiga de är på att kombinera bra design med låga priser. En av anledningarna till att jag kan leva på det jag älskar att göra är att jag tar till vara på möjligheterna som kommer min väg, och att få göra ett samarbete med H&M home var en otrolig möjlighet, berättar Jonathan Adler.

I grunden är Adler keramiker, ett intresse han fick upp ögonen för redan vid 12 års ålder.

– Jag var på läger och fick prova på att arbeta med lera – och fastnade direkt. Sedan ägnade jag hela sommaren åt att skapa keramik. Mina stackars föräldrar hade förväntat sig en solbränd atlet vid slutet av sommaren, men fick istället hem en blek keramiker, säger han och skrattar.

Trots att han tidigt förstod att han hade en fallenhet för yrket fanns det ändå tvivel kring karriärsvalet. När han studerade vid anrika Brown University föreslog hans keramiklärare att han skulle följa i sin pappans fotspår och bli advokat.

– Det är det bästa råd jag aldrig följt, säger han beslutsamt.

1994 beställde lyxvaruhuset Barneys i New York in en stor mängd av hans verk, vilket blev starten på en lång och framgångsrik karriär. I dag skapar han inte bara keramik, utan allt för hemmet – från inredningsdetaljer till möbler. Han gör även uppdrag som inredningsdesigner åt både hotell och Hollywoodkändisar. Parker Palm Springs hotel, Givenchy spa i Palm Springs och bostadshuset 225 Rector place i New York är bara några exempel. Namnen på kändisarna som är hans klienter är hemligt.

– När jag började göra annat än keramik framstod jag plötsligt som en lyxdesigner, men jag är fortfarande en keramiker till hundra procent och det är också det jag är mest intresserad av.

Adler är mest känd för sin färgsprakande och anti-minimalistiska estetik. Själv beskriver han stilen ”modern amerikansk glamour”.

– Modernt för att jag alltid vill förnya mig. Amerikanskt för att mina verk fångar den amerikanska optimismen. Och glamour för att jag gillar saker som glittrar lite. Glamour är svårt att beskriva, men du vet vad det är när du ser det. Man avundas det, förklarar han.

Foto: Ur Jonathan Adlers kollektion för H&M home, som är fotad i hemmet i Greenwich Village.

Hur skiljer sig svensk och amerikansk design?

– Det är egentligen ganska enkelt. Svensk design är bättre. Sverige och Skandinavien är, generellt sett, hem åt nedtonad och genomtänkt design. Lyxigt med ett stort fokus på hållbarhet. Det är också de sakerna jag försöker fånga i mina egna verk, men med en touch av amerikansk optimism. Skulle svensk design få in lite mer ”galet” i sig så tror jag stilen skulle bli ännu mer uppskattad. Det finns några skandinaviska designers som jag tycker lyckas med det, danske konstnären Bjørn Wiinblad till exempel. Han är en av mina förebilder.

Den nya H&M home-kollektionen är fotad i Jonathan Adlers eget hem i Greenwich Village i New York, där han bor tillsammans med maken Simon Doonan.

Hur har du inrett ditt eget hem?

– Jag producerar mycket, så det är överfyllt med mina grejer. Man skulle kunna säga att det är ett organiserat kaos. Vi har även ett lantställe på Shelter Island som är mer rustikt, varmt och modernt i stilen.

Vad har du för framtidsplaner?

– Min enda plan är att producera mer. Livet är kort och jag vill göra så mycket som möjligt!