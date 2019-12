Jon Henrik Fjällgren: ”Jag blev retad för att jag var same”

Namn: Jon Henrik Mario Fjällgren.

Ålder: 32 år.

Bor: I Mittådalen i Härjedalen.

Född: I Cali i Colombia, men adopterades till Sverige när han var sex månader.

Familj: Sambon Maret Nystad och två hundar.

Yrke: Artist och renskötare.

Aktuell med: Nya låten ”The way you make me feel” och ett nytt album 2020.