Jolie talar ut om sitt "svåra år"

Angelina Jolie på plats i Kambodja. Foto: Heng Sinith/AP/TT

Premiärvisningen av hennes film "First they killed my father" i helgen var det första stora officiella framträdandet för Jolie sedan hon ansökte om skilsmässa från skådespelaren Brad Pitt i september.

– Det var väldigt svårt. Många hamnar i den här situationen. Min familj har gått igenom en svår tid. Mitt fokus är mina barn, våra barn, säger hon i en intervju med BBC, och lägger till att hon försöker hitta en väg för familjen att bli starkare och komma närmare varandra.

Jolie, som är goodwill-ambassadör för FN:s flyktingorgan UNHCR sedan 2012, säger att Kambodja blev hennes uppvaknande när hon spelade in filmen "Lara Croft: Tomb raider" där för många år sedan.