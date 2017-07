Jolie-film ges röd flagg av MR-organisation

Angelina Jolie under en pr-kampanj för FN:s flyktingorgan UNHCR. Foto: Martial Trezzini AP/TT

Den amerikanska skådespelaren Angelina Jolie har hamnat i nytt blåsväder. Nu får hon kritik från människorättsorganisationen Human Rights Watch för att vid inspelningen av sin senaste film " First they killed my father" ha samarbetat med den repressiva kambodjanska regimen.

Enligt uppgifter i Vanity Fair skulle regimen ha spärrat av landets tredje största stad i dagar och erbjudit 500 man ur militären att spela Röda Khmer-soldater.

– Det är okej att be om tillstånd att göra en film och därmed investera i den lokala ekonomin, men du kan inta en hållning så att du är säker på att inte stärka, legitimera eller betala fel sorts människor. Att arbeta med den kambodjanska armén är en no-go-zon, en röd flagga och ett fruktansvärt misstag, säger organisationens Asienchef Brad Adams till the Cut.

Skådespelerskan, som är ansiktet utåt för FN:s flyktingorgan UNHCR, fick tidigare hård kritik för hur barn behandlats i samband med provfilmning för rollerna i filmen.