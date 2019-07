Johnson möblerar om – Raab utrikesminister

Raab var brexitminister under Theresa May, men avgick i protest mot det utträdesavtal som May förhandlat fram med EU. Nu tar han över efter Jeremy Hunt, som tävlade med Johnson om partiledarposten. Hunt twittrade att han hade erbjudits en annan ministerpost men tackat nej.

Ytterligare några ministerposter har tillsatts. Johnson har utsett Sajid Javid till ny finansminister. Han var tidigare inrikesminister. Priti Patel blir ny inrikesminister. Hon har tidigare varit biståndsminister men avgick 2017 efter att det framkommit att hon haft hemliga möten med israeliska toppolitiker och organisationer.