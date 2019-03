Den hittills största överraskningen i Melodifestivalen lyckades produktionen hålla hemlig ända till slutet. Programledaren Kodjo Akolors mamma Grace var på plats i publiken när hennes stora idol – trefaldiga Eurovision Song Contest-vinnaren Johnny Logan kom in på scenen och sjöng sin hit från 1987 "Hold me now" tillägnad henne.

– Den här är till dig mamma, sade Kodjo Akolor.