Johnny Depp stämd – slösar på vin och vingårdar

Johnny Depp har nyligen blivit stämd av sin finanskonsult, The Management Group, för att hans utsvävande livstil har skapat stora finansiella problem. Konsulten menar att Johnny Depp under många år har ignorerat upprepade varningar om att han tappat all kontroll över sina utgifter.

Stämningen från The Management Group är ett svar på Johnny Depp’s stämning av dem i mitten av januari. Skådespelaren menar att de misskött hans ekonomi grovt. Finanskonsult har i motstämningen avslöjat en del om Johnny Depp’s utsvävande livstil.

Hans genomsnittliga utgiftsnivå har legat på närmare närmare 17 miljoner kronor i månaden.

Depp har bland spenderat mer än 650 miljoner kronor på att köpa och underhålla fjorton hem, bland annat en liten vinby i Provence och ett antal öar vid Bahamas. Hans kostnader för lyxyachter och privatflyg har också sugit pengar ur plånboken. Han har också byggt upp en samling av exklusiv konst och minnessaker från Hollywoodfilmer. Bara dessa samlingar kräver tolv lagerutrymmen.

Alla rum i de olika husen är exklusivt inredda i en blandning mellan sydfransk och amerikansk livsstil.

Av dessa pengar har runt 300 000 kronor i månaden gått till att bygga upp vinkällare i de olika hemmen. Som finsmakare har han inte nöjt sig med några andraklassviner. En stor del av inköpen har handlat om toppviner som Château Petrus, Cheval Blanc och DRC, Domaine de la Romanée-Conti, där en butelj utan vidare kan kosta 100 000 kr.

Problemen med likvida medel har pågått i flera år. Hans lilla by med tillhörande vingårdar i Plan-de-la-Tour, nära St-Tropez i franska Provence har varit till salu sedan 2015. Priset ligger på 230 miljoner kronor, (26 miljoner dollar) och då ingår ändå inte vinerna. Dock arton hektar mark. De olika husen har byggts om totalt – ett som professionellt restaurangkök, ett annat som matsal och ett tredje för att hysa skådespelarens garderob.

I Johnny Depp’s lilla vinby är alla husen inredda för olika funktioner som kök, garderob och sovrum. Allt för att ge en illusion av en riktig by.

Det finns också flera hus med sovrum och sällskapsrum. Vinkällaren har ett tydligt pirattema som en hyllning till Jack Sparrow i hans enorma framgångar i filmserien ”Pirates of the Caribbean”. Det är också dessa filmer som betalt mycket av hans utsvävande liv.

Vinkällaren rymmer några av världens dyraste viner och är inredd med piratföremål för att påminna om filmserien ”Pirates of the Caribbean”.

Johnny Depp är inte den första Hollywoodstjärnan som drar sin finansiella rådgivare inför rätta. Bland annat Nicolas Cage har hamnat i juridiska problem med sin affärskonsult.