John Lundvik: Nyttigt att inte vara för säker

Under torsdagen lyckades John Lundvik och The Mamas övertyga publiken ute i Europa om att de förtjänar en finalplats i Eurovision Song Contest. Lundvik har länge varit säker på att han skulle klara sig vidare i semin, men under väntan på resultatet i green room såddes ett frö av oro hos den svenska representanten.

– Plötsligt började jag känna att "blir det här verkligen av?". Jag tror att det kan vara ganska nyttigt att man inte är för säker. Men låten är bra, numret är bra, vi förtjänar att vara i final, säger han.