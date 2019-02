John Lundvik: "Kan gå hur som helst"

Att satsa sina pengar på att John Lundvik tar sig final ger inte mycket tillbaka. När han för andra gången tävlar i Melodifestivalen gör han det med bidraget "Too late for love" ihop med en kör han har flugit in från Washington.

Enligt Melodifestivalklubbens undersökning efter det första publika genrepet kom han tvåa, tätt följd av Bishara, med tolv röster som skiljde av de 555 som deltog i undersökningen. Han fick även en av de största applåderna under sitt framträdande.