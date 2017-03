John Legend växlar upp

Född 1978 i Springfield, Ohio.

Började sjunga som barn i den lokala kyrkkören.

Diskografi: "Get lifted" (2004), "Once again" (2006), "Evolver" (2008), "Love in the future" (2013), "Darkness and light" (2016).

Har även skrivit låtar för film och tv, bland annat till "Django unchained", "La la land" och "Underground".

Hans låt "All of me" sägs vara en av de mest framförda låtarna på bröllop världen över.

Europaturnén i Skandinavien: 26/9 Stockholm, 27/9 Oslo, 28/9 Köpenhamn.