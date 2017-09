Sverigeaktuella John Legend om tiden som managementkonsult, att vara i ett äktenskap som konstant figurerar i offentligheten, och bästisen Barack Obama.

Du påbörjade en karriär som managementkonsult på Boston Consulting Group efter dina högskolestudier. Vad attraherade dig till den branschen?

– Jag gick på ett av USA:s mest prestigefulla universitet, University of Pennsylvania. Där var jag omringad av talangfulla och ambitiösa elever från hela världen. Jag fick intervjuer med de båda toppfirmorna, BCG och McKinsey. Ingångslönen var 50 000 dollar om året, mer än vad min mamma och pappa någonsin hade tjänat, och då var jag 20 år gammal! Jag behövde pengarna så jag tackade ja till erbjudandet från BCG.

Berätta om när du sade upp dig och började som låtskrivare på heltid.

– Jag gjorde mitt första år i Boston, sen flyttade jag till New York-kontoret för att kunna träffa folk i musikbranschen. Jag jobbade dagtid, och spelade kvällstid runtom i stan och ibland i Philadelphia. En kväll kom Kanye West till ett gig som jag gjorde på Jimmy’s Uptown i Harlem 2001. Hans kusin, min rumskompis på college, introducerade oss och vi började jobba tillsammans kort därefter. Jag sade upp mig på BCG 2002 och började fokusera på musiken heltid. Kanyes College dropout kom ut 2004, jag fick ett skivkontrakt samma år och lyckades släppa Get lifted i december. Resten är historia.

Hur var det att träffa Barack Obama?

– Jag träffade honom först 2006 när han fortfarande var baserad i Chicago som senator. Han och hans team tyckte om mitt andra album, Once again, och jag var och är intresserad av politik. Han bjöd in mig till sitt kontor och i slutet av vårat samtal sa jag att jag visste att han skulle kandidera för president och erbjöd mig att hjälpa till. Han tog vara på mitt erbjudande. Jag uppträdde på flera av hans events och deltog i Yes we can-videon som min vän Will.i.am gjorde. Barack och Michelle är nu våra vänner och båda har varit väldigt stöttande i min och Chrissys karriär.

Dina låtar handlar ofta om kärlek. Många av singlarna från ditt första, hyllade, album Get lifted har personliga kopplingar. Vilken är din mest privata låt och varför?

– Alltså, ingen är direkt privat, i och med att jag väljer att dela mina känslor med världen. Men många av låtarna kommer från personliga upplevelser och känslor. All of me handlar om mitt förhållande till min fru. Show me handlar om frågor jag vill ställa Gud. Right by you är en låt från den nya skivan som jag skrev för min dotter. Alla tre är väldigt personliga och betyder mycket för mig.

Ditt och Chrissy Teigens (modell och programledare) förhållande är ett av världens mest uppmärksammade giftermål. Du har pratat om upp- och nedsidorna av att vara ett par som konstant figurerar i offentligheten.

– Både jag och min fru är bekväma med att dela vårt liv med allmänheten. Vi har inte satsat på att försöka dölja något. Vi delar såklart inte allt, men vi gillar att kunna kommunicera med våra fans på ett ärligt sätt. Så länge man vet var gränsen ska dras så tror jag mycket på att dela framgång och motgång. Förhoppningsvis så finns det människor som känner igen sig och uppskattar vår öppenhet.

Du säger att Marvin Gaye är en stor inspiration. Vilka andra personer inspirerar dig.

– Marvin och Stevie Wonder är mina två största inspirationskällor. Jag har studerat deras musik mer än någon annans. Oprah, Obama och Bill Gates är också stora inspiratörer för mig. Men jag blir mest inspirerad av aktivister som dedikerar deras liv åt att göra vår värld till en bättre och mer rättvis plats.

Moonlight vann Oscar för bästa film 2017. Den stora konkurrenten var La La Land, där du medverkar. Blev du besviken?

– Jag blev väldigt glad åt hela Moonlight-teamets vägnar. Filmen är så vacker och förtjänade priset. Jag känner regissören, Barry Jenkins, och flera av skådespelarna. Det var såklart snopet när det blev fel och alla trodde att vi hade vunnit. Det kändes overkligt, men i slutändan skrattade jag åt hur absurt det var och gladdes åt Moonlight.

Om du kunde ge ditt 20-åriga jag några råd, vilka skulle det vara?

– Var modigare. Ta fler risker!

