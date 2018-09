John Dunsö sjunger sin kontaktannons

När John Dunsö lämnade indiepop-bandet Billie the Vision and the Dancers for han till USA för att skriva och spela in egen musik under namnet Traveling John. På en gård i Arizona arbetade han mot mat och husrum och träffade då musikern Sarah, vars efternamn han inte känner till, som också var på resande fot. Tillsammans arbetade de med att bygga en stenmur och pratade om livet och musiken.