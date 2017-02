John de Sohn. Arkivbild Foto: Claudio Bresciani/TT

John De Sohn slog igenom 2012 med låten "Long time" och har sedan dess haft framgångar med "Dance our tears away" och "Under the sun". "Standing when it falls down" är producerad av De Sohn med artisten Roshi på sång.

"Vår låt tillsammans med John De Sohn betyder väldigt mycket för oss i NIP då den representerar det vi står för, att aldrig ge upp", säger Johan Wältare från NIP enligt ett pressmeddelande.