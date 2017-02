Sanningssägare Foto: Lauren Victoria Burke

På grund av det tämligen okomplicerade svenska sjukförsäkringssystemet tror jag att vi har extra svårt att förstå den ytterligt komplexa debatt som rasat i decennier kring utformningen av den amerikanska motsvarigheten.

Nyckelfrågan här som där är vem som ska betala.

Men det finns rader av faktorer som gör det amerikanska systemet extra komplext. En sådan faktor är delstaternas rätt att välja i vilken grad man ska anpassa sig till federala lösningar som nu senast ACA (”Obamacare”).

Om man ska förenkla frågan så handlar det alltså om vem som ska betala för de som inte själva kan bekosta sin inträdesbiljett i det amerikanska hälso- och sjukvårdssystem som utvecklats sedan den federala staten under andra världskriget beslöt att göra arbetsgivarkostnaden för sjukförsäkring avdragsgill.

Därmed uteslöt man de som inte omfattas av sådana försäkringar och det är de som stått i cetrum för debatten sedan Bill Clintons första mandatperiod.

Donald Trumps hänsynslösa retorik har utmålet ”Obamacare” som en nationell katastrof. Men varken ha eller det republikanska parti han kapat har några förslag om hur en reform ska se ut.

Trump var smart när han i valrörelsen i diffusa ordalag försäkrade alla de som var nöjda med reformen att hans förslag bara skulle bli bättre för dem och billigare för skattebetalarna.

Det är en ren bluff och en som i torsdags sa detta klart ut var den tidigare republikanske talmannen i representanthuset John Boehner som på en sjukvårdspolitisk konferens i Orlando sa att Trumps och republikanernas löfte om ”a full repeal and replace of Obamacare is not what’s going to happen”.

Pratet om att avskaffa Obamacare och fullt ut ersätta den reformen med något annat avfärdade han och sa att vad som kommer att bli resultatet är mindre justeringar - ett mera konservativt paket runt ACA.

Jag såg Boehners uttalande på TV och han tillfogade där uppriktigt att det aldrig någonsin funnits några republikanska idéer om hur en reform skulle se ut.

Obamas reformpaket blev lag i början av 2010 och sedan dess har i princip alla repubblikanska politiker talat illa om reformen - men utan att komma med ett eget alternativ.

Donald Trump fortsätter att tala om hur fasansfullt ACA är och som den tidigare presidenten sagt så finns det säkert saker som kan behöva justeras. Men under Obamas tid i Vita huset vägrade kongressens republikaner varje diskussion om sådana förändringar / förbättringar.

Det skulle ju minskat kraften i deras politiska attacker.

För amerikanska skattebetalare har tveklöst reformen inneburit kostnader många inte haft tidigare och det är givetvis drivkraften bakom agitationen.

Många vill inte betala fattiga amerikaners vård. Så enkelt är det.

President Trump börjar inse hur knepig frågan är.

En av NBCs politiska reportrar rapporterar idag på Twitter att presidenten sagt detta:

“Nobody knew that health care could be so complicated.”

Jodå. De allra flesta amerikanska politiker visste detta. Den möjligtvis ende som inte visste hur knepig frågan var är USAs 45e president.

Fortsättning följer.