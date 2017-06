Johaug: "Kommer gå stärkt ur det här"

4 september 2016: Enligt Therese Johaugs version får hon salvan Trofodermin av landslagsläkaren Fredrik S Bendiksen för att behandla sina sönderbrända läppar under ett höghöjdsläger i Italien.

16 september: Johaug dopningstestas.

4 oktober: Skidstjärnan informeras av Antidoping Norge att den anabola steroiden clostebol hittats i hennes urinprov.

13 oktober: Dopningsfallet offentliggörs. Johaug svär sig fri och Bendiksen tar på sig hela skulden och avgår.

19 oktober: Johaug stängs under utredning av i två månader av Antidoping Norge.

29 november: Antidoping Norge föreslår att Johaug ska stängas av i 14 månader, räknat från den 18 oktober.

16 december: Påtalenemnden i Antidoping Norge förlänger Johaugs utredningsavstängning med två månader till den 19 februari 2017.

26–27 januari 2017: Johaug förhörs i Oslo av Norges idrottsförbund.

10 februari: Norges idrottsförbund stänger av Johaug i 13 månader, från och med den 18 oktober 2016.

13 februari: Skidföretaget Fischer bryter sponsringskontraktet med Johaug.

15 februari: Johaug meddelar att hon inte tänker överklaga domen. Samtidigt uppger Internationella skidförbundet (Fis) att fallet ska behandlas vidare.

7 mars: Fis beslutar att ta ärendet vidare till idrottens skiljedomstol Cas.

4 maj: Britten Eren Romano F Subiotto väljs till ordförande i domarpanelen i förhandlingarna. Johaug har tidigare valt amerikanen Jeffrey G Benz som sin domare i målet, medan Fis valde finländaren Markus Manninen.

15 maj: Cas bekräftar att Johaug ska förhöras den 6 juni.

30 maj: Johaug lämnar in en motöverklagan till Cas – i hopp om att bli helt frikänd.