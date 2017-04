Johannes Brost åker ur "Let's dance"

Johannes Brost får lämna "Let's dance." Arkivbild. Foto: Noella Johansson/TT

Efter terrordådet i Stockholm ställdes förra veckans "Let's dance" in. Det betyder att ett par lämnar tävlingen under skärtorsdagen och ytterligare ett under långfredagen. Kvällens avsnitt hade ett kärlekstema där dansarna skulle tillägna sitt nummer till en person de älskar.

Men Brosts american smooth räckte inte till och han och Jasmine Takacs blev det första paret att åka hem under påskhelgen. Även om skådespelaren var besviken, tog han utröstningen med lugn.

– Nu slipper vi gå upp tidigt i morgon, säger han och tillägger:

Annons X

– Jag kommer sakna Jasmine, fantastisk kvinna, synd att hon har sällskap.

Nu återstår sex par: Anja Pärson och Calle Sterner, Anders Öfvergård och Cecilia Ehrling, Ellen Bergström och Jonathan Näslund, Jesper Blomqvist och Malin Watson, Samir Badran och Sigrid Bernson och Stina Wollter och Tobias Bader.