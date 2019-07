Inredningsprofilen Johanna Bradford äter avokadomacka på danska Atelier September, silar småsten mellan tårna på franska riveran och provar ostron i New York. Här är hennes absoluta semesterfavoriter.

Frukostställe: Atelier September

Foto: Pressbild/Atelier September

Till Atelier September går jag för att äta frukost och spana på gatulivet utanför de stora fönsterna. Eftersom man är i Köpenhamn är det såklart cyklister med flätade korgar som viner förbi över gatstenarna. Golvet här knarrar hemtrevligt och det finns två långa träbord man kan slå sig ner vid. Det gör att man får sitta bredvid människor man inte känner vilket bara bidrar till den gemytliga och intima stämningen. Här beställer jag in deras avokadomacka med danskt rågbröd där de sprinklat på gräslök och en hemmagjord vinägrett. Till det blir det också en grapefruktsallad med mynta, blåbär och hemmagjord granola.

Gothersgade 30, Köpenhamn, Danmark

Bar: Maison Premiere

Foto: Alamy

Jag älskar ostron och på Maison Premiere har de en tre sidor lång meny där man själv får kryssa i vilka sorter av denna läckerhet man vill beställa in. Inredningen är gammeldags med gamla oljemålningar på väggarna, kaklat golv och mörka träslag. Lite som att kliva in i en film. Levande ljus fladdrar här och var och på väggarna sitter gamla vägglampor, av den typ man mest ser i gamla slott. Här finns också en öppen spis man kan sitta ner vid en stund med champagne i glaset. Går man längre in kommer man till en innergård där det är trevlig att slå sig ner omgiven av stora, gröna växter.

298 Bedford Ave, Brooklyn, New York

Strand: Anjuna Plage Éze

Foto: Alamy

Anjuna Plage Éze är franska riverans härligaste strand. Jag är från västkusten där vi ju har klippor, jag är inget fan av sand, därför gillar jag extra mycket att det här är en stenstrand. Dessutom ligger den i en vik, lite skyddad från vågor och vind. Här finns också en bra restaurang som hänger ihop med stranden, där jag brukar sitta under ett parasoll med en tallrik musslor eller en caprese-sallad. Jag gillar att semestra i Europa och är inte så mycket för långresor. Det är så vansinnigt tråkigt att sitta på flyg.

Avenue de la Liberté, 06360 Èze, Frankrike

Bästa springturen: Soteleden

Vi har ett sommarhus på Ramsvikslandet i Bohuslän och där finns en led som heter Soteleden som är helt fantastiskt. Det är faktiskt det enda stället jag kan ta en löptur utan att det tar emot det minsta. Leden ligger i ett naturreservat där det finns vikingalämningar. Man springer genom tallskog, över karga klippor och ner i dalar där det går både kossor och får. Eftersom det är så tråkigt att springa är det viktigt med naturen runt omkring tycker jag. Man kan också ge sig ut på längre vandringar här och ta in på bed and breakfasts längs med vägen. Löpturen avslutas alltid med ett dopp i havet som belöning.

Smögenkusten, Sverige

Hotell: Killiehuntly Farmhouse

Foto: Pressbild

Det här är ett litet hotell ute på det skotska höglandet som jag alltid drömmer om. Det är ett gammalt gods som renoverats upp av ett gäng danskar, och det märks, inredningen är skandinaviskt stilren. Om man vill kan man åka hit ett gäng kompisar och be dem sy ihop ett program kring till exempel jakt eller matlagning. Ser framför mig en höstdag ute i naturen som avslutas framför den sprakande brasan. För mig är själva boendet en stor del av min semester, det är en upplevelse i sig så därför är jag alltid noga med vad jag bokar.

Kingussie PH21 1NY, Storbritannien

