Joel Kinnaman är kanske inte så hård som han verkar. För SPG berättar Hollywoodskådisen om mötet med paret Obama, rädslan för mörker, komplexen och metoo.

Nobis Hotel, Stockholm. Joel Kinnaman hoppar upp ur soffan och ställer sig mitt på vardagsrumsgolvet redo att göra ett utfall: huvudet framskjutet, ryggen krökt och handflatorna blottade. Munnen sammanbiten i återhållen vrede.

– Jag mötte precis en kompis här i Stockholm och han sa direkt ”Shit, jag ser vad du befinner dig i för sorts roll just nu”. Det är oftast kroppsspråket och energin som fastnar hos mig.

Det har gått mindre än 24 timmar sedan Joel Kinnaman landade i Sverige från Antwerpen och inspelningarna av The Sound of Philadelphia, Hollywoodfilmen där han spelar en fackföreningsgangster på den amerikanska östkusten. Rollfiguren är med oss i rummet: den syns i sättet han går, flimrar förbi i ett ögonkast, en knyckning med nacken. Joel Kinnaman kastar skuggan av en gangster.

– Jag är helt inne i den här karaktären och det är lite lustigt att sticka iväg när man är mitt uppe i någonting, säger han och faller ner med hela sin tyngd i soffan. Det är alltid en liten pusselbit som hänger kvar efter varje roll.

Med filmer som RoboCop, Suicide Squad och Snabba Cash har Joel Kinnaman tagit roller som avslappnat levererar repliker över automateld och gett dem själ och hjärta. Närmast väntar premiären av tv-serien Hanna, Amazon prime videos dramasatsning där han spelar en pappa som levt undangömd i skogen med sin dotter i 14 år. Förberedelserna var intensiva.

– Jag hyrde en stuga i Tatrabergen i Slovakien. Det fanns ingen el, inget vatten. Minus 15 grader. Jag vaknade mitt i natten av att jag frös och att elden hade slocknat. När jag skulle tända brasan igen blev det fel, hela stugan rökfylldes och jag blev tvungen att stå ute och vädra mitt i natten. Men det var jävligt intressant att se vad som hände med ens tankar. Jag blev mörkrädd och började höra ljud.

Joel Kinnaman lägger armarna om sig själv och ser sig oroligt runtomkring.

– Det fanns vargar och björnar och så skulle man gå ut och skita mitt i natten.

Det är svårt att föreställa sig dig mörkrädd.

– Jag gick ut kaxigt och blängde runtomkring mig, som om björnen skulle bry sig om det, haha.

För Joel Kinnaman har skådespeleriet blivit ett sätt att utforska både sig själv och andra.

– Jag har utforskat min barndom, mina komplex och mina osäkerheter. När jag gjorde rollen som Raskolnikov i Brott och straff förstod jag något om psykisk ohälsa och till viss mån schizofreni. Jag har en syster som är schizofren, så jag förstod henne på ett annat sätt. Det var så jag tolkade Raskolnikov. ”Raskol” betyder ”kluven”.

Du framstår inte som en osäker person?

– Alla är ju det. Men man är olika bra på att dölja det. Jag har haft jätteproblem med självförtroendet. När jag började som skådespelare hade jag både panikattacker och ätstörningar. Allt var kopplat till ängslighet kring mig själv och min identitet. Om jag var värd någonting, om jag hade någon talang och om det skulle avslöjas att jag inte hade någon talang.

Joel Kinnaman föddes i Stockholm och – efter en strulig uppväxt – började han på Teaterhögskolan i Malmö 2003. Han slog igenom med Snabba Cash 2010 och fick sitt internationella genombrott med The Killing 2011. Den följdes av Safe House, Run All Night och House of Cards. Bland de personliga höjdpunkterna: mötet med Barack Obama. Under en skandinavisk statsmiddag i Vita Huset skakade han hand med presidenten. Joel Kinnaman berättar att presidentparet var mer intresserade av hans hustru Cleo Wattenström.

– Michelle Obama sa ”I’m sorry, but all I see is this”, knuffade undan mig och vände sig till Cleo. Efteråt när jag gick på toaletten stod Barack Obama och väntade när jag kom ut. Jag sa ”It’s all yours”. Som tur var hade jag bara gjort nummer ett.

De senaste månaderna har det spekulerats kring en separation mellan Joel Kinnaman och Cleo Wattenström, och om nya kärlekar. Något han själv inte vill kommentera. Han är mer frispråkig kring det politiska klimatet och förra årets metoo-våg i Hollywood. I House of Cards spelade Joel Kinnaman mot Kevin Spacey som senare åtalades för sexuella övergrepp.

– När Kevin Spacey åkte dit blev jag inte förvånad, säger han. Sedan fanns det tillfällen i metoo när man såg att det bara handlat om en dålig date. Men det har haft en otrolig inverkan på Hollywood. Det är som natt och dag när det kommer till vilken typ av projekt man letar efter. Ett projekt med bara vita män är det kört för.

Jag förstår inte folk som investerar i aktier, de verkar bara bli stressade.

Vid sidan om skådespeleriet har en ny karriär växt fram: som entreprenör. 2017 klev Joel Kinnaman in som delägare och ambassadör i svenska klockmärket Carl Edmond. Där andra Hollywoodstjärnor väljer att posera med Nespressomaskiner och armbandsur stora som pizzatallrikar valde Joel Kinnaman istället att vara med i den kreativa processen före start.

– Det vanliga sättet för Hollywoodskådespelare är att jaga stora kampanjer för olika märken. Men jag gillar att komma in på ett tidigare stadium och vara med i skapandet.

Carl Edmond grundades 2017 av entreprenören Ali Nouri. De har redan hyllats i brittiska modebibeln GQ och burits av både Prins Daniel och

Kronprinsessan Victoria.

– Jag gillar att Carl Edmond inte bara riktar sig till folk med mycket pengar, säger Joel Kinnaman. Man kan erbjuda stil och klass till vanliga människor.

Livet som investerare handlar lika mycket om välmående som kapital.

– Är det något framgång och överflöd ska ge en så är det att man ska känna sig avslappnad. Jag förstår inte folk som investerar i aktier, de verkar bara bli stressade. När jag växte upp hade vi inte pengar, jag fick inte ens mitt egna barnbidrag, så för mig har inställningen alltid varit att tjäna pengar för att få ro. Folk som blir mer stressade ju mer de har måste ha missat poängen med att ha pengar.

Senare i år väntar Sverigepremiären av Hollywooddramat Tre sekunder där Joel Kinnaman spelar mot Rosamund Pike. Skådespeleriet är fortfarande största kärleken.

– Jag har börjat meditera och på samma sätt är man medveten och närvarande när man skådespelar. När man verkligen lyssnar och befinner sig hos den andra är man inte självmedveten, men närvarande. Man har ett medvetandefokus som ligger någon annanstans än på sig själv. Det är en av de mest behagliga känslorna i livet.